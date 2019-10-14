Москва, 15 октября, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Порочная практика, взятая нынешним российским правительством в деле исполнения бюджета, чревата крупными проблемами для всей страны. Почему наплевательство по отношению к бюджету способно граничить с преступлением, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Оптимизм и бодрость российского премьер-министра Дмитрия Медведева и ответственных за экономическую составляющую государственного управления России никак не вяжутся с безобразием, которое творится уже не первый год с исполнением бюджета. По существу, именно исполнение бюджета является главной функцией правительства, а провал этой функции без объяснимых причин — самым грубым нарушением, которое только можно вообразить.

Провалы представляют собой в экономической реальности запланированные для освоения части бюджета, которые освоить не удалось. «Экономия» по необъяснимым причинам, а в действительности — отсутствие запланированных результатов по освоению бюджетных средств, составляла в 2017—2018 годах сотни миллиардов (!) рублей. В числе программ, обеспечивших «экономию» средств, то есть не получивших запланированного развития, оказалась даже госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», исполненная только на 62,9%.

При этом российский премьер на заседании правительства позволяет себе оптимистично заявлять, что «в практической работе будем ориентироваться на целевой вариант» бюджета. Который построен из консервативного варианта развития событий. Такое заявление говорит о том, что практика накапливания проблем, которые необходимо решать прежде, чем продолжать движение вперед, оставлена не будет. Для депутатов Госдумы здесь есть серьёзное поле для размышлений, если они на самом деле способны задумываться о судьбах отечества.

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Поставит ли Госдума вопрос о доверии правительству Российской Федерации?».