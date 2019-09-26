Москва, 26 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадет Ширак. Об этом 26 сентября сообщает официальный сайт главы российского государства.

Kremlin.ru Жак Ширак и Владимир Путин. 2001

Путин отметил, что с именем Жака Ширака, который заслужил уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, связана целая эпоха в современной истории Франции. По словам Путина каждый раз, общаясь с Жаком Шираком, он искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях.

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в телеграмме, которую Путин направил супруге бывшего французского президента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.