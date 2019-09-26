Москва, 26 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В рамках исполнения и формирования федеральных бюджетов необходимо сконцентрировать свое внимание на анализе и оценке качественных, а не количественных показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Сейчас можно посмотреть и исправить массу ошибок. И первый из вопросов, о чем правильно было бы сказать, — это вопрос перечисления денег в регионы, это вопрос бюджетной дисциплины, вопрос использования бюджетного рубля», — заявил Володин.

По его словам, это один из наиболее важных и острых вопросов сегодня, который направлены на то, чтобы средства госбюджета могли дойти до решения вопросов граждан.

«Нам необходимо обсуждать не количественные, а качественные показатели. О чем президент говорил — чтобы рубль доходил до человека, на решение проблем… Если мы хотим конкретно решать вопросы и влиять, то давайте сегодня по окончанию обсуждения примем решение … чтобы до конца года все профильные министерства готовили свою нормативную базу, чтобы деньги в регионы приходили в январе, чтобы они дальше приходили в районы. Чтобы с марта начиналась работа», — заявил Володин.