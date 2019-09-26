Москва, 26 сентября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о росте зарплат работников бюджетной сферы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«В основном средняя зарплата растет на 6−7 процентов ежегодно, исходя из того, что растут доходы по регионам, и, соответственно, на ту же сумму растут и доходы работников бюджетной сферы», — заявил Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не затронутых «майскими указами» президента, повысится на 4,3 процента.