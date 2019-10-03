Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. В последнее время, обсуждая Северный морской путь, эксперты прежде всего вспоминают задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным: 80 млн тонн груза к 2024 году. Почему эта задача не может быть решена «в лоб», рассказывает автор ИА REGNUMВалентин Юшкевич.

Digital.gov.ru Пристань порта Сабетта

Нельзя добиться упомянутых 80 млн просто самих по себе, необходимо понимать, что грузим, кому и куда, и, что не менее важно, какие средства при этом используются. Ведь 80 млн нельзя перекидать пригоршнями, для этого нужна развитая портовая инфраструктура, как отправляющая, так и принимающая груз. И вот тут на пути данного отрезка задачи возникает существенная преграда.

На СМП всего два порта отвечают современным требованиям, и то построены «Новатэком» и «Норникелем», разумеется, под собственные нужды. Речь идет о портах Сабетта и Дудинка, которые на данный момент являются светлыми пятнами технологической продвинутости на фоне довольно мрачных просторов остального СМП. Может быть, что-то изменится с установкой плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в порте Певек, но для Тикси и Диксона перспективы пока совершенно не просматриваются. Так что же и с какой целью будет перемещаться по СМП и окружающим его мрачным и безлюдным пространствам в количестве 80 млн тонн?

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