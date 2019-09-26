Москва, 26 сентября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Уровень исполнения федерального бюджета по федеральным адресным инвестиционным программам (ФАИП) за 2018 год оказался наименьшим за 15 лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«На 1 января 2018 года таких ресурсов ФАИП, которые не были обеспечены, тем самым, как помните, заблокированы, было 339 млрд рублей. Это 59%, которые на начало года заблокированы, они не могут даже приступить к финансированию, потому что у них еще нет документации. Включение в проект таких объектов считаем неправильным. Уровень исполнения тем самым за 2018 год самый низкий за 15 лет — 81,8%. Объем неисполнения составил 134 мдрд рублей», — заявил Кудрин.

По его словам, сегодня не введен в эксплуатацию 181 объект. В процентном соотношении это практически половина — 45,5%.

«У нас полпрограммы не введено объектов… Мы посмотрели, может быть, в течение следующего года они вводятся. Но на 1 июля 2019 года из тех 181 объекта были введены лишь 53 — значит, 128 объектов ушли дальше, чем за полугодие, по их введению. Видимо, они уйдут и дальше года», — отметил Кудрин.