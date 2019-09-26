Москва, 26 сентября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил депутатов за отсутствие интереса к обсуждению вопроса об исполнении федерального бюджета за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Такого полупустого зала, хотя не считаю сейчас, что он пустой, давно не было. Где те, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса… сегодня это вопрос выбора завтра. Либо уже посчитали, что можете не ходить, потому что не изберут? Не думаю…», — заявил Володин.

В рамках обсуждения можно многие вопросы решить, уверен спикер Госдумы. В первую очередь, вопросы доведения бюджетных средств до регионов.