Брянск, 26 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Брянске сетчатые контейнеры для складирования макулатуры дворники завалили опавшей листвой. В пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Чистая планета» рассказали, что эти ёмкости предназначены для раздельного сбора бумаги и пластика. Об этом напоминают и информационные таблички, прикреплённые к сеткам.

Пресс-служба оператора по обращению с ТКО в Брянской области Листья в контейнере

Контейнер с «неправильным» мусором обнаружили водители спецмашин возле дома №22 по улице Авиационной.

«Листья — это не листы бумаги. У этих слов общий корень, но структура разная», — подчеркнули в «Чистой планете».

По правилам, для вывоза веток и листвы управляющие компании должны оформить заявку у регоператора и заказать дополнительный контейнер.