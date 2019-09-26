Оренбург, 26 сентября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области шесть молодых людей, ранее списанных в запас по состоянию здоровья, смогут вновь пройти медкомиссию и получить право службы в армии. О своем желании служить в вооруженных силах России они заявили во время весенней призывной кампании, сообщил во время инструкторско-методических сборов и. о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин.

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Он подчеркнул, что государство принимает меры, направленные на повышение привлекательности военной службы и улучшение условий ее прохождения. Эти меры приносят положительные результаты. Отношение молодежи к службе в армии меняется.

По словам Балыкина, граждане, не проходившие военную службу и ранее переведенные в запас по состоянию здоровья, просили Минобороны России о возможности военной службы. В законодательстве появились поправки, согласно которым эта категория граждан в возрасте от 18 до 27 лет получила право пройти медосвидетельствование с передачей на учет призывников.

«В период весенней призывной кампании текущего (2019) года шесть граждан Оренбургской области реализовали данное право и были призваны на военную службу», — сказал Сергей Балыкин.

Добавим, план весеннего призыва (1 914 человек) регион выполнил в полном объеме. Из Оренбуржья в армию отправились 1 956 новобранцев.