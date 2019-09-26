Будапешт, 26 сентября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Венгрии прошли трековые испытания первой электрифицированной гоночной модели южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Hyundainews.com Veloster N ETCR

Первая гоночная модель Hyundai получила название Veloster N ETCR. Этот электромобиль был представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Испытания модели проходили два дня на трассе Хунгароринг под Будапештом. Дебютировать Veloster N ETCR должен в следующем гоночном сезоне в 2020 году.

Электромобиль обладает среднемоторной компоновкой и задним приводом. Кроме того, конструкция шасси с аккумулятором в днище и задней подвеской на двойных поперечных рычагах полностью отличается от других спортивных моделей Hyundai.

Напомним, ранее стало известно, что компактный кроссовер Hyundai Kona стал победителем конкурса AutoPacific в номинации «Идеальное транспортное средство» 2019 года. Авто получило самый высокий общий балл в сегменте компактных кроссоверов SUV.

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