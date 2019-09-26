В Югре активисты ОНФ вместе с учащимися делают дорогу в школу безопасней
Ханты-Мансийск, 26 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Югре активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проводят серию мастер-классов по изготовлению светоотражающих фликеров. Мероприятия проходят в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» и носят профилактический характер предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе со СМИ исполкома ОНФ в Югре Татьяна Терехина.
В условиях плохой видимости водитель замечает пешехода с расстояния около 20 метров, а при ношении светоотражающих элементов это расстояние увеличивается в четыре раза, напоминают общественники детям.
Мастер-классы по изготовлению фликеров уже прошли в гимназии №1 и школе №7 города Ханты-Мансийска. Ученики третьих и пятых классов изготавливали светоотражающие элементы не только для себя, но и для первоклашек.
Отметим, что мастер-классы по изготовлению светоотражающих фликеров активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники ГИБДД проводят по всей стране. Дети своими руками делают светоотражающие элементы в виде животных, геометрических фигур, букв алфавита.