Ханты-Мансийск, 26 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Югре активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проводят серию мастер-классов по изготовлению светоотражающих фликеров. Мероприятия проходят в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» и носят профилактический характер предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе со СМИ исполкома ОНФ в Югре Татьяна Терехина.

Пресс-служба исполкома ОНФ Югры

«Мастер-классы по изготовлению фликеров мы проводим второй год. И это не только изготовление светоотражающих элементов, которые ребята потом нанесут на одежду, шапочки, ранцы, но и беседы о безопасности маршрута в школу. Наша задача — неоднократно проговорить с ребятами правила поведения на дороге. Вместе с активистами ОНФ в мероприятии принимают участие сотрудники ГИБДД. И практика показывает, что лишних разговоров о безопасности не бывает. Ребята каждый раз задают новые вопросы, а жизнь нам подкидывает новые вызовы. Знания систематизируются, у детей формируется навык безопасного поведения на дороге в тёмное время суток», — пояснила Татьяна Терехина.

В условиях плохой видимости водитель замечает пешехода с расстояния около 20 метров, а при ношении светоотражающих элементов это расстояние увеличивается в четыре раза, напоминают общественники детям.

Пресс-служба исполкома ОНФ Югры

Пресс-служба исполкома ОНФ Югры

Мастер-классы по изготовлению фликеров уже прошли в гимназии №1 и школе №7 города Ханты-Мансийска. Ученики третьих и пятых классов изготавливали светоотражающие элементы не только для себя, но и для первоклашек.

«Передавая фликеры из рук в руки более старшие ребята проявляют заботу о первоклассниках, которые только начинают прокладывать дорогу в школу. Они таким образом берут на себя ответственность за младшее звено. И мы говорим, что они должны служить примером поведения на дороге для начинающих школяров», — отмечает Татьяна Терехина.

Отметим, что мастер-классы по изготовлению светоотражающих фликеров активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники ГИБДД проводят по всей стране. Дети своими руками делают светоотражающие элементы в виде животных, геометрических фигур, букв алфавита.