Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Гран-при России по автогонкам «Формула 1» могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Daily Mail.

Kremlin.ru Трасса Формула 1 в Сочи

Отмечается, что президент России Владимир Путин может поддержать переезд Гран-при России на новую трассу. Речь может идти о новом автодроме «Игора» в окрестностях Санкт-Петербурга, строительство которого завершается.

Переезд российского этапа «Формулы 1» может произойти в 2021 году.

Напомним, 29 сентября состоится Гран-при России в Сочи. Впервые российских этап «королевских» автогонок прошёл в 2014 году.

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