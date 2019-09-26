Москва, 26 сентября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы было построено и введено в эксплуатацию около 900 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом 26 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на департамент градостроительной политики Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Примерно 455 тысяч квадратных метров из 900 приходится на 11 жилых корпусов. До конца года в ЦАО планируется ввести еще 50 тысяч квадратных метров жилья.

Как отмечает руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, город ставит задачу снижения маятниковой миграции между центром города и окраинами, для чего в центре нужно строить жилье, а не офисы.