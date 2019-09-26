Чертково, Ростовская область, 26 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. 200 жителей приграничного с Украиной посёлка Чертково Ростовской области смогли справить новоселье на территории России. На эти цели из региональной казны было направлено почти 76 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 26 сентября.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Уточняется, что в 2016 году семьям, оказавшимся по ту сторону российско-украинской границы, было выделено свыше 26 млн рублей на приобретение жилья, в 2017 году — свыше 35 млн рублей. Таким образом квартиры на территории России получила 41 семья.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 1991 году госграница России и Украины разделила посёлок Чертково — часть домов оказалась за чертой. В 2015 году местные жители обратились к властям за помощью в переселении.