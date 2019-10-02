Тегеран, 2 октября, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Мятежные йеменские хуситы заявили о своей ответственности за атаку на саудовские объекты нефтедобычи и нефтепереработки, но мощь нанесенного удара заставляет усомниться в их авторстве. Почему похоже, что здесь не обошлось без Ирана, а американский президент вряд ли поспешит на выручку пострадавшим саудитам, пишет обозреватель ИА REGNUMАвигдор Эскин.

Судя по масштабу разрушений, применены против Саудовской Аравии были крылатые ракеты и мощные беспилотники, которых в арсенале хуситов не могло быть как таковых. Ближайшим кандидатом на роль действительно ответственного за этот налет выступает союзный хуситам Иран, который и недалеко, и соответствующими техническими возможностями не обделен.

Ответить Ирану напрямую, ввязавшись в серьезную войну, саудиты не могут, и с их стороны всё упрётся, скорее всего, в месть хуситам, война с которым продолжается вот уже несколько лет. В свое время такой удар по Саудовской Аравии вызвал бы жесточайшую реакцию со стороны США, кровно заинтересованных в поставках саудовской нефти. Но с тех пор много воды утекло, и политика нынешнего президента США, который видит свою страну скорее поставщиком, чем покупателем углеводородов, перевернула привычную картину.

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Перл-Харбор в шиито-суннитской войне».