Омск, 26 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Жители Омска 26 сентября обсуждают необычное явление, которое они наблюдали в ночном небе.

Скриншот со страницы Владимира Крупко, Vk.com «Медуза» над омским небом

«Омичи, а вы заметили сегодня летящий неопознанный объект?» — такое сообщение появилось в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Кто-то из пользователей предположил, что это НЛО, другие — что это комета, однако в комментариях это предположение опровергли.

Ранее на своей странице в соцсети директор омского планетария Владимир Крупко предупредил, что омичи увидят «медузу» в южной стороне неба через пару минут после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ», запущенной с Байконура:

«В соответствии с программой полета Международной космической станции 25 сентября 2019 года в 19:57:43 (Омское время) с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15».

Уже после этого события Крупко написал, что «запуск был просто фантастическим».

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России за 25 лет стали меньше верить в приметы, предсказания, колдовство и в паранормальные явления. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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