Новосибирск, 26 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Новосибирские пожарные поделились фотографиями с места пожара в центре Новосибирска.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Для тушения пожара используется специальная и высотная техника

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Площадь пожара — 400 кв. м.

Напомним, в настоящее время в центре Новосибирска горит крыша пятиэтажного дома с административными помещениями.

Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Пожарные эвакуируют людей и тушат огонь.

На месте работают 60 человек, 19 единиц техники, а также экипажи спасателей и скорой медицинской помощи.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области В центре Новосибирска загорелась крыша пятиэтажного дома

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом относится к третьей степени огнестойкости.