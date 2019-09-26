Москва, 26 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Самой популярной моделью среди автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России оказался отечественный внедорожник Lada 4×4 («Нива»). Это следует из исследования, проведенного онлайн-агрегатором объявлений Avito.

Andshel Lada Niva

Специалисты Avito изучили порядка 1 млн предложений о продаже кроссоверов и пришли к выводу, что за период с января по август 2019 года число объявлений о продаже таких авто снизилось на 2,7%, а вот спрос на них вырос на 1,6%.

При этом «Нива» оказалась самой популярной моделью среди кроссоверов на первичном и вторичном рынках России.

Стоит отметить, что все остальные строчки этого рейтинга заняли авто иностранных брендов. Так, там оказались новые кроссоверы Kia Sportage, Toyota RAV4 и Renault Duster.

Отмечается также, что стоимость кроссоверов с пробегом в России повысилась на 5,4%, до 866 тыс. руб.

Напомним, 20 сентября 2019 года стало известно о старте продаж в России новой версии кроссовера Porsche Cayenne.

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