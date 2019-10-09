Москва, 10 октября, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Перипетии оппозиционных кандидатов на нынешних выборах в Мосгордуму дали возможность беглому правдолюбцу Михаилу Ходорковскому жестко высказаться в адрес Алексея Навального. О том, как мятежный блогер и ущемленный олигарх разошлись во взглядах на политическое будущее России, рассказывает автор ИА REGNUMМарат Крайнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Ходорковский

Глубокую неприязнь почувствовал Ходорковский к манёвру Навального, который рискнул призвать своих сторонников к голосованию за депутатов от КПРФ. Как из душа окатило, стало совестливо и гадко на душе у всех, кому дороги либеральные идеалы. Михаил Ходорковский, последовательно понося Навального, обвинил того, ни много ни мало, в популизме, который завел на скользкую дорожку союзничества с левыми силами. Но тут есть несколько нюансов.

В России популизм не может быть правым — это раз. Навальный не подписывал кровью союзный договор с непременно либеральными силами — это два. И, в конце концов, уж не сам ли Ходорковский во время оно прославился шашнями с отдельными деятелями из стана КПРФ? В результате «измены Навального», по мнению Ходорковского, Москва на этих выборах обошлась без массовых беспорядков, что, конечно, с точки зрения амнистированного олигарха, совершенно недопустимое безобразие.

Читайте подробности в статье Марата Крайнова «За сброд никто на улицу не выйдет: Ходорковский бросает вызов Навальному».