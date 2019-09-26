Москва, 26 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Бюджеты регионов в 2018 году окрепли, за счет чего регионы стали снижать свой долг перед федеральным бюджетом. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрение отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

ИА REGNUM Долги

«В 2018 год бюджеты регионов окрепли… Доходы выросли на 15%, рост поступлений наблюдался во всех субъектов РФ в прошлом году. Впервые с 2007 года бюджеты регионов исполнены с профицитом в 510 млрд рублей», — заявил Силуанов.

Так, по его словам, бюджеты 70 регионов исполнены с профицитом, дефицитными оказались бюджеты только 15 регионов.

«Что важно — начал сокращаться долг. Меры, которые мы принимали, дали свой результат — долг сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Снижение долга произошло в 66 субъектах РФ», — заявил Силуанов.

Он отметил, что такая тенденция продолжилась и сохранилась в 2019 году.