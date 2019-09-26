Москва, 26 сентября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает рекорда по неисполнению бюджета — по итогам 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Хочу сказать, что, похоже, мы в конце этого года выйдем на новый рекорд и в следующем году, на 1 января, зафиксируем еще больший объем неисполнения расходов бюджета», — сказал он.

Кудрин связал такую ситуацию с переформатированием под нацпроекты.