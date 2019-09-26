Махачкала, 26 сентября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в 168 сельских школах Дагестана в рамках нацпроекта «Образование». Обучением в них будут охвачены более 63 тыс. школьников, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронная школа

Главной задачей центров «Точка роста» является внедрение инновационных методов обучения. Каждый из них оснащен современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей. Школьники смогут пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, фотоаппаратами и видеокамерами, тренажерами для отработки сердечно-легочной реанимации и многим другим.

«Реализация данного проекта позволит повысить качество общего образования. У детей появляются новые возможности, меняются подходы и методы их обучения. Дети смогут реализовывать себя в проектной деятельности, принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях», — отметила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова.

Обучать детей в образовательных центрах будут педагоги, которые были отобраны по результатам специального тестирования Минпросвещения РФ. Они также прошли очную образовательную сессию на базе детского технопарка «Кванториум».

Читайте также: Школьников из Дагестана научат осознанно выбирать будущую профессию