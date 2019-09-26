Москва, 26 сентября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал министерства-лидеры по неосвоению бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Неисполнение расходов (в 2018 году) составило 778,3 млрд рублей. То есть 4,4% расходов бюджетов или 0,7 расходов ВВП. Сейчас у нас 773 млрд министерствами не выполнено, причем на первом месте национальная оборона — 236 млрд рублей, национальная экономика — 167 млрд рублей, общегосударственные расходы — 154 млрд рублей», — заявил Кудрин в Госдуме.