Тимошенко: Зеленский во время войны разрешит иностранцам купить 72% земли
Киев, 26 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Офис президента Украины позволит иностранцам скупать украинские земли сельскохозяйственного назначения через схемы двойного гражданства и компании, которые в реальности будут принадлежать иностранцам. Об этом 26 сентября в Киеве на брифинге заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Он сообщила, что «во время войны, оккупации и аннексии можно просто продать с молотка 72% территории Украины». «Не надо войн, не нужно аннексии, страна сама сдаст свои земли и далеко не своим фермерам и аграриям… 42 млн гектар украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам», — добавила Тимошенко.
Политик также обвинила Киев в «развитии аграрной олигархии», которая разрушает аграрный сектор Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, чтоправительство Украины подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе прозрачного рынка сельскохозяйственных земель. Он сообщил, что иностранцы и иностранные компании не смогут владеть украинскими землями. По его словам, Кабмин планирует ввести рынок земли с 1 октября 2020 года.