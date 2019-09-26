Киев, 26 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует объяснений от нового генерального прокурора страны Руслана Рябошапки в свете высказывания президента Зеленского о том, что «генпрокурор — стопроцентно мой человек».

Gov.ua Руслан Рябошапка

Об этом говорится в заявлении политической силы, обнародованном сегодня, 26 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

У Порошенко отмечают «бахвальство» президента Украины, которое «ставит под сомнение возможность неполитизированной, независимой, незаангажированной работы прокуратуры и правосудия в целом».

«Европейская солидарность» считает необходимым пригласить в Верховную раду генерального прокурора Руслана Рябошапку — для разъяснения депутатам конфликта интересов. Партия обещает официально выступить с такой позицией на ближайшем согласительном совете в Раде.

ИА REGNUM напоминает, что согласно стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля, после победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах, президент Украины заявил, что следующий прокурор Украины будет «абсолютно моим человеком».

«После одобрения парламентом он приступит к своим обязанностям в сентябре», — пообещал Зеленский.

29 августа Верховная рада Украины назначила новым генеральным прокурором Руслана Рябошапку, «за» проголосовали 312 депутатов парламента при 226 необходимых.