Горно-Алтайск, 26 сентября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске отопительный период стартует с 9 утра 27 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение о подаче тепла было принято в связи с понижением температуры наружного воздуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Мэрия поручила теплоснабжающим организациям обеспечить подачу тепла в жилые дома, многоквартирные дома, дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, учреждения здравоохранения, находящиеся на территории города.

«Иным категориям потребителей тепловой энергии подача тепла будет осуществляться на основании поданных ими заявок», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, после аномального тепла погода в южных регионах Сибири уже к 27−28 сентября сменится похолоданием. В семи районах Республики Алтай отопительный сезон уже стартовал.

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