Новосибирск, 26 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. В пятиэтажном доме с административными помещениями в центре Новосибирска произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, горит крыша здания. Площадь пожара — 400 кв. м.

54.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщение о возгорании в Железнодорожном районе Новосибирска поступило в 17:10 (время местное) сегодня, 26 сентября.

В настоящее время пожарные эвакуируют людей и тушат огонь. На месте работают 60 человек личного состава МЧС России и 19 единиц техники, в том числе специальная и высотная. Кроме того, на вызов отправлены экипажи спасателей и скорой медицинской помощи.

«Для обеспечения работы пожарных перекрыто движение на улицах Советская и Октябрьская. Проезд пожарной техники затрудняют припаркованные автомобили», — отметили в ведомстве.

По данным пожарных, дом относится к третьей степени огнестойкости — он старой постройки с деревянными перекрытиями.