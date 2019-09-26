Дамаск, 26 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Четвёртая бронетанковая дивизия Сирийской арабской армии и подразделения 25-й дивизии сил специального назначения занимают позиции для штурма холмов, находящихся под контролем джихадистов вблизи ключевого города Кабани. Этот горный город расположен в северо-восточной части провинции Латакия.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме того, в ночь на 26 сентября 2019 года сирийские ВВС нанесли очередную серию ударов по данному населённому пункту. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник среди сирийских военных.

Источник издания не назвал конкретную дату наступления, но отметил, что эта операция будет начата в ближайшее время, поскольку сирийское правительство не потерпит присутствия джихадистов в провинции Латакия. В настоящее время Кабани прочно находится под контролем боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Причина важности города связана с его близостью к городу Джиср-эш-Шугур и его положением вблизи северного региона равнины Аль-Гааб. Для высшего командования сирийской армии захват Кабани в настоящее время является одной из главных целей.

Как только Кабани будет захвачен, Сирийская арабская армия может перекрыть границу провинции Латакия с провинцией Идлиб, а также отрезать основной путь снабжения джихадистских сил.