В Латвии фиксируют в два раза больше вспышек инфекционных заболеваний
Рига, 26 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В латвийской столичной рижской школе №95 объявлен карантин из-за гепатита А, иначе желтухи, сообщает сегодня, 26 сентября, портал латвийского общественного вещателя LSM. В местном центре профилактики и контроля за заболеваниями утверждают, что это только один из ряда случаев в этом году, который демонстрирует резкий рост инфекционных заболеваний по стране.
По словам руководителя департамента анализа рисков ведомства Юрия Перевощикова, частота вспышек инфекционных заболеваний в стране резко увеличилась сразу в два раза.
Вспышку в этой конкретной школе связывают с привозной инфекцией — после летних каникул, когда школьники вместе с родителями отдыхали за пределами Латвии и могли завезти нетипичную для страны инфекцию к себе на родину.