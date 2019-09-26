Рига, 26 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В латвийской столичной рижской школе №95 объявлен карантин из-за гепатита А, иначе желтухи, сообщает сегодня, 26 сентября, портал латвийского общественного вещателя LSM. В местном центре профилактики и контроля за заболеваниями утверждают, что это только один из ряда случаев в этом году, который демонстрирует резкий рост инфекционных заболеваний по стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

По словам руководителя департамента анализа рисков ведомства Юрия Перевощикова, частота вспышек инфекционных заболеваний в стране резко увеличилась сразу в два раза.

«Групповые вспышки по пять и больше пациентов — хороший индикатор. Если ранее было 60 вспышек за два года, то только в этом году уже 74. Мы говорим о вспышках в два раза более частых», — отметил он.

Вспышку в этой конкретной школе связывают с привозной инфекцией — после летних каникул, когда школьники вместе с родителями отдыхали за пределами Латвии и могли завезти нетипичную для страны инфекцию к себе на родину.