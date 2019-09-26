Москва, 26 сентября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Спад мировой экономики не повлиял на темпы роста экономики РФ в 2018 году — наоборот, они оказались самыми высокими за последние пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрение отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Несмотря на наметившийся во второй половине 2018 года спад мировой экономики, за прошлый год мы получили темпы роста экономики в размере 2,3%. Это еще отстает от желаемой динамики развития, но тем не менее, эти темпы являются самыми высокими, самыми быстрыми за период с 2012 года и в два раза превышают среднегодовой темп за последние 10 лет», — заявил Силуанов.

Госдума рассматривает отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2018 год.