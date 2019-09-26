Берлин, 26 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. 25 сентября жителей Берлина взволновали девять вертолетов, пролетавшие над немецкой столицей. В социальных сетях появилось множество фотографий и вопросов: что это было? Полиция поясняет, что причин для беспокойства нет, пишет газета Berliner Morgenpost.

PolizeiBerlin Вертолет над Берлином

Как сообщил пресс-секретарь полиции Майк Гауэр, это 39-й учебный курс будущих пилотов и авиатехников федеральной и земельной полиции. Перед окончанием курса они совершают полет над Германией. Курсанты пролетают над несколькими городами.

23 сентября вертолеты вылетели из Санкт-Августина (Северный Рейн — Вестфалия). Затем они отправились в Гамбург, Росток, Рюген, а 25 сентября — в Блумберг, расположенный под Берлином. 26 сентября они возвращаются обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, с этого учебного года полицейская академия Берлина внесла существенные изменения в учебную программу после того как выяснилось, что курсанты имеют проблемы с немецким языком и дисциплиной.