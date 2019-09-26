Симферополь, 26 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Жители Симферополя раскритиковали временную схему движения транспорта в центре города, которая была установлена в связи с ремонтом улицы им. Розы Люксембург (Александра Невского), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото администрации Симферополя Схема ограничения транспорта в Симферополе

«Теперь из центра города просто невозможно проехать в район Куйбышевского рынка. Приходится пробираться через ЦУМ на Севастопольской, где пробки никогда не заканчиваются, либо давать большой круг через Москольцо. В любом случае времени уходит очень много, томные сентябрьские вечера горожане коротают в своих авто. А могли бы открыть на Толстова временную полосу в сторону Гагаринского парка, и проблем стало гораздо меньше. Но это если бы для людей делалось, конечно», — пишет в социальных сетях житель Симферополя Александр.

Люди также сообщают, что обещанную проблему с парковкой на Карла Либкнехта (Долгоруковская) до сих пор никто не решил.

«Предполагалось, что на этой улице парковки не будет. Но люди как парковались, так и паркуются. Невозможно проехать», — отмечают симферопольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 сентября администрация Симферополя изменила схему движения в центре города в связи с началом второго этапа капитального ремонта улицы Розы Люксембург (второе название — Александра Невского) на участке от ул. Жуковского до ул. Толстого.

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