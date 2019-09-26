Москва, 26 сентября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Граждане США довольны своим президентом Дональдом Трампом и не хотят его отставки, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 26 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Дональд Трамп и американцы

«Никакого импичмента Трампа не будет, потому что рост экономики США составляет 3−4% в год. Это небывалый показатель за последние годы, и поэтому граждане США довольны Трампом. Кроме того, американцам наплевать, что там происходит на Украине. Как только будет построен альтернативный газовый поток («Северный поток — 2» — прим. ИА REGNUM), про Украину все забудут и никто о ней не будет вспоминать», — сказал Шерин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале официальных слушаний по импичменту президента США.