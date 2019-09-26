Екатеринбург, 26 сентября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Полиция действительно проводила обыски в мэрии Екатеринбурга по делу, по которому проходит первый вице-мэр Александр Ковальчик. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Высокинский попросил не делать из происходящего «политическое шоу» и подчеркнул, что полицейские просто «зашли в один кабинет и вышли».

Мэр вновь добавил, что никаких претензий к Ковальчику у него нет, а полиции стоит задача «максимально быстро разобраться в ситуации».

Напомним, 25 сентября в местных СМИ распространили информацию об открытии уголовного дела, где фигурирует первый вице-мэр Александр Ковальчик. Сам чиновник не знал об этом до того, как ему сообщили журналисты.