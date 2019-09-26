Москва, 26 сентября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. До конца 2019 года на территории бывших московских промзон планируется построить 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Всего до конца 2019 года на территориях промзон планируется ввести в эксплуатацию 5,8 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 2,8 миллиона — жилые помещения.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, город осваивает производственные территории, которые вследствие модернизации предприятий или по другим причинам стали свободными. В бывших промзонах строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры, обновлённые производственные и научные объекты, которые частично обеспечивают жителей новых кварталов рабочими местами.