Липецк, 26 сентября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В Липецке 26 сентября стартовал отопительный сезон в жилых домах. Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее постановление подписала глава города Евгения Уваркина.

Josh Wedin Батарея отопления

Тепло в жилых домах должны включить в течение трёх дней — в четверг, пятницу и субботу. Очерёдность включения систем в многоквартирных домах определена графиком. Затем в течение месяца снабжающие и сетевые компании и жилищные службы должны выполнить наладку гидравлического режима по зимнему варианту, провести корректировку и регулировку систем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в социальных учреждениях в Липецке начался 23 сентября. В учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания отопление начали подавать по заявкам руководителей.