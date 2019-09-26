Москва, 26 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в ООН не похожи на встречу двух глав государств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хозяин и Зеленский

По мнению парламентария Трамп разговаривал с Зеленским не как с равным, а как с подчинённым. Причём пренебрежительное отношение американского лидера абсолютно оправдано.

«Мне кажется, все нормально. На мой взгляд, Трамп вел себя очень правильно. Он ведёт себя точно так же, как руководитель корпорации с подконтрольным филиалом. Он говорит: надо провести аудит. Но, самое главное, Зеленский в том разговоре, сам встал на сторону Трампа. Ему говорили не вставать ни на чью сторону, а он в этом разговоре не оставил сомнений, что Джо Байден виноват, остаётся только провести аудит», — отметил депутат Госдумы.