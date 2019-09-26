Москва, 26 сентября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Программа импортозамещения в оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России реализуется по плану. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Goverment.ru Юрий Борисов

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Борисов напомнил, что с 2014 года после введения санкций промышленность Украины, стран НАТО и ЕС прекратили поставлять в Россию отдельные комплектующие и материалы.

Но, по его словам, на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет.

«В случае дополнительных санкций будут реализованы дополнительные предложения.

Чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что Россия не способна самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью», — отметил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в целом идет неплохо.

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