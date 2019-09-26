Москва, 26 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Во всех жилых домах и социальных объектах Москвы включили отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединённой энергетической компании (МОЭК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Тепло в каждую квартиру

По состоянию на 12:00 26 сентября 2019 года теплом обеспечены 33 323 жилых зданий (100% от общего количества) и 7 826 социальных объектов (100% от общего количества): 3056 школ, 2410 детских садов, 1490 больниц и 870 поликлиник.

Продолжаются работы по подключению прочих зданий (торговые помещения, офисы и др.), сейчас их подключено 18 853 (64,8% от общего количества). Полностью завершить работы по подключению тепла планируется в соответствии с графиком 27 сентября 2019 года.

24 сентября отопление было подано в 45% жилых зданий и 97,9% социальных объектов.