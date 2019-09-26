Бишкек, 26 сентября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Сотрудники УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержали двух волонтеров федерального агентства США «Корпус мира», которые перевозили килограмм наркотиков, передает «Vesti.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Милиционеры остановили такси, пассажиры которого показались им подозрительными. Во время осмотра машины на заднем сиденье был обнаружен принадлежащий гражданам США Йии Дэниел Джеймсу и Павлу Девяткину пакет с 1 кг 26 г марихуаны.

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Йии Дэниел Джеймс взял вину на себя, заявив, что эти наркотики принадлежат ему. В итоге его арестовали на два месяца, а Павла Девяткина отпустили. Посольство США уже подключилось к разрешению произошедшего инцидента.

По имеющейся информации, Йии Дэниел Джеймс уже более двух лет преподает английский язык в одной из школ в Джалал-Абадской области Киргизии.

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