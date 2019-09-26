Москва, 26 сентября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, будут обсуждаться вопросы военно-промышленного комплекса страны.

Goverment.ru Юрий Борисов

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Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча состоится в продолжение поездки главы государства в Ижевск, где состоялось заседание комиссии по ВПК.

«Сегодня Путин продолжит заниматься этими вопросами, в том числе на встрече с Борисовым. И ряд вопросов они будут обсуждать», — сказал Песков.

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Напомним, 19 сентября на концерне «Калашников» в Ижевске под председательством Владимира Путина состоялось очередное заседание Военно-промышленной комиссии. Участники обсудим ключевые вопросы развития предприятий отрасли, повышения их экономической устойчивости и конкурентоспособности. Говоря об основных проблемах отрасли, в частности, российский лидер обратил внимание на недостаточно быстрый темп диверсификации и предложил более полно использовать возможности, которые предоставлены в рамках реализации национальных проектов.