Первые Volvo S60 появились у российских автодилеров
Москва, 26 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В России начались продажи нового спортивного седана премиум-класса Volvo S60. Сообщается на сайте шведской автокомпании.
Начиная с базовой модификации S60 имеет комплекс безопасности City Safety, ассистент предотвращения съезда с дороги и систему предотвращения выезда на встречную полосу. За дополнительную плату покупатель может установить в авто помощник мониторинга «слепых» зон.
Кроме того, в седане есть адаптивный круиз-контроль.
В моторной линейке машины два агрегата. Один из них — Т4 имеет максимальную мощность в 190 «лошадей, а другой — Т9 обеспечивает отдачу в 249 л. с. Привод у автомобиля передний или 4×4.
Напомним, за восемь месяцев 2019 года в России была продана 4921 машина шведского автопроизводителя Volvo в РФ, что на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается продаж в августе 2019 года, то здесь наблюдается падение на 26,1% по сравнению с 2018 годом (до 507 авто).
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