Рим, 26 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Из-за банкротства Thomas Cook ущерб для гостиничного бизнеса Италии составит как минимум 100 млн евро, передает Corriere della Sera в четверг, 26 сентября, со ссылкой на данные национальной гостиничной ассоциации.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

При самом негативном сценарии ущерб может вырасти до 300 млн евро.

Получая деньги от клиентов, Thomas Cook переводил их гостиницам через 30 дней. Последние платежи поступили в конце августа.

Владельцы гостиниц «абсолютно беззащитны» перед банкротством туроператоров, отметили руководители ассоциации.