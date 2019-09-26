Москва, 26 сентября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Повышение нормативно установленного прожиточного минимума пенсионеров в России — необходимый и даже естественный шаг в условиях инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман, комментируя решение властей увеличить прожиточный минимум пенсионерам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

«Значение его вот в чём. Выплачиваемая человеку сумма пенсии по законодательству не может быть ниже регионального прожиточного минимума. Если начисленная пенсия не достигает его, то делается социальная доплата до этого минимума. В различных субъектах Федерации он отличается в зависимости от уровня цен.

Самый низкий в 2019 г. — в Тамбовской области — 7 811 руб., наиболее значительный — в Чукотском АО — 19 тыс. руб., в Москве — 12 тыс. 115 руб. Пенсионер не должен иметь меньше дохода, чем ему требуется для самого необходимого в жизни. Поэтому так важен для конкретного человека данный установленный размер.

Но его увеличение касается только этой, наиболее незащищенной категории пенсионеров. Средняя же величина пенсии в России составляет 14,2 тыс. руб. То есть для большинства пенсионеров увеличение прожиточного минимума никак не отразится на размере пенсии.

При этом само повышение составит лишь 465 руб., или 5,3%, что не превышает уровень роста цен на нужные пожилому человеку товары и услуги. Таким образом, данный акт лишь компенсирует удорожание, но не увеличивает уровень благосостояния.

В целом соотношение средней пенсии к средней зарплате (коэффициент замещения) составляет в России 34%. По нормативам Международной организации труда (МОТ), ратифицированным Россией в 2018 г., его необходимо поднять в ближайшие годы до 40%. Таким образом, увеличение пенсий должно по темпам опережать рост зарплат, но пока этого не происходит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России предложило увеличить прожиточный минимум пенсионерам — с 8 тыс. 846 руб. до 9 тыс. 311 руб.

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