Волгоград, 26 сентября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход реставрации мемориального комплекса на Мамаевом Кургане. У монумента «Родина-мать зовёт!» строители уже начали постепенно демонтировать леса, работы идут с опережением графика. Полностью завершать обновление скульптуры к маю 2020 года, когда будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Ремонт скульптуры

Реставраторы выявили порядка 180 тысяч дефектов памятника. Скульптуру пронизывали 14 километров трещин, каждую расчистили и заполнили стабилизирующим раствором. Масштабную реставрацию выполняют впервые с момента строительства и с поддержкой федерального центра.

«Я поражён объёмом и качеством работы, трудолюбием тех, кто её выполняет. Нам посчастливилось прикоснуться руками к творению великого мастера Евгения Вучетича и продлить жизнь памятника. Но впереди ещё большая работа. Реставрация монумента — только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Реставрацию внешней поверхности статуи начали в марте 2019 года. Ежегодно Мамаев курган посещают около 1,3 миллиона человек.