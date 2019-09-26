В Волгограде приступили к демонтажу лесов у памятника «Родина-мать зовёт!»
Волгоград, 26 сентября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход реставрации мемориального комплекса на Мамаевом Кургане. У монумента «Родина-мать зовёт!» строители уже начали постепенно демонтировать леса, работы идут с опережением графика. Полностью завершать обновление скульптуры к маю 2020 года, когда будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации региона.
Реставраторы выявили порядка 180 тысяч дефектов памятника. Скульптуру пронизывали 14 километров трещин, каждую расчистили и заполнили стабилизирующим раствором. Масштабную реставрацию выполняют впервые с момента строительства и с поддержкой федерального центра.
Реставрацию внешней поверхности статуи начали в марте 2019 года. Ежегодно Мамаев курган посещают около 1,3 миллиона человек.