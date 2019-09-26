Анадырь, 26 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. На Чукотке впервые были проведены учебные стрельбы из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион». Мишень имитировала вражеский корабль на трассе Северного морского пути. Ракета П-800 «Оникс» точно попала в цель. Что интересно, она преодолела расстояние 350 километров.

Mil.ru Ракетный комплекс «Бастион»

Интересен и тот факт, что 200 километров расстояния ракета прошла над сушей. Это расстояние является максимальным удалением комплекса «Бастион» от береговой линии. Об этом пишет «Российская газета».

В сообщении также говорится, что максимальная дальность полёта сверхзвуковой ракеты П-800 «Оникс» составляет около 500 километров. Таким образом, комплекс «Бастион» с Чукотки способен уничтожить цель в любой точке восточной части Северного морского пути: от Берингова пролива до пролива Лонга. Ранее открытые источники информировали о том, что дальность полёта ракеты «Оникс» находится в пределах 300 километров.

Как сообщалоИА REGNUM, НПО машиностроения разработало новую версию противокорабельной ракеты морского базирования «Оникс» — «Оникс-М». Она имеет дальность полёта до 800 километров. При этом ракета обладает теми же массово-габаритными характеристиками, что позволяет использовать для её старта стандартные транспортно-пусковые установки для ракет «Оникс». Боевая часть новой ракеты может быть в обычном или ядерном исполнении.