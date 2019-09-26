Москва, 26 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда (ПФР) в 2018 году Госдума утвердила на пленарном заседании 26 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР

В 2018 году в бюджет ПФР поступило 8,269 трлн рублей. Это в целом соответствует ожиданиям фонда, которые он заложил в прогноз ранее — доходы оказались на 0,6% выше. Это на 9,57 млрд рублей (0,1%) больше, чем поступило в фонд в 2017 году.

Порядка 4,9 трлн рублей доходов составили взносы на обязательное пенсионное страхование — это на 10,4% выше, чем годом ранее. Как объяснили в правительстве, такой рост обусловлен увеличением предельной величины облагаемой базы.

Расходы бюджета фонда в 2018 году составили 8,428 трлн рублей, что составило 98,8% от прогнозируемых ранее. Это на 109,24 млрд рублей (1,3%) выше, чем в 2017 году.

Таким образом, дефицит бюджета фонда в 2018 году составил 159,05 млрд рублей, что на 106,49 млрд рублей меньше, чем в 2017 году.