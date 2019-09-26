Ярославль, 26 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля намерены оставить под муниципальным контролем «ПАТП-1», «Яргорэлектротранс» и центральный рынок, но при этом раздумывают над продажей «Ярославских энергосистем» и «Яргортеплоэнерго». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Планы городских властей были озвучены на заседании рабочей группы мэрии по муниципальной экономике. Докладчиком выступил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Александр Асриянц.

Мэрия Ярославля

«Для себя мы понимаем, что есть предприятия стратегические для города, которые мы ни в коем случае не будем продавать. Остальные предприятия должны доказать свою эффективность. По ним мы будем принимать решение: или городу будет выгоднее эти предприятия продать и аккумулировать разовый доход, или сохранить контроль, получая дивиденды», — рассказал Александр Асриянц.

К стратегическим предприятиям отнесены АО «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс». Предполагается оставить муниципальным центральный рынок Ярославля, который является частью АО «Центр». Более того, разработан проект его модернизации, который находится на согласовании в областных структурах.

«Центральный рынок — это знаковый проект для Ярославля. Один из приоритетных проектов для мэрии. Это не обычный рынок. Он удобен для туристических маршрутов, он удобно расположен в центре. АО «Центр» — это прибыльное предприятие. В прошлом году они заплатили нам 4,5 миллиона рублей дивидендов. В этом году они заплатили 25 миллионов. Это очень хорошо», — привел цифры Александр Асриянц.

City-yaroslavl.ru Центральный рынок

Городские власти провели оценку стоимости энергоактивов. «Ярославские энергосистемы» и «Яргортеплоэнерго» оценены в полтора миллиарда рублей. В ведении «энергосистем» находится около половины сетей города, «теплоэнерго» занимает четверть рынка.

«У «Ярославских энергосистем» в прошлом году зафиксирован убыток, потому что предприятие очень сильно потратилось на прокладку систем в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В «Яргортеплоэнерго», если я не ошибаюсь, прибыль около 3,5 миллионов рублей. Для тарифного предприятия это нормальный показатель. В этом году предприятие планируют выйти на те же самые показатели», — озвучил доходность компаний председатель КУМИ.

Линия электропередач в Ярославле

В мэрии не решили, продавать указанные компании или нет. Озвучено только, что сейчас на предприятиях идет оптимизация и сокращение штата работников.

«У нас здесь дилемма. С одной стороны, сохранить контроль над социально значимым блоком энергетики и не допустить полной монополизации рынка. С другой стороны мы понимаем, что эти предприятия стоят большие деньги. Этот вопрос будет обсуждаться публично. Лично мое мнение, что городу нужны эти активы и город должен сохранять в них свое участие», — сказал Александр Асриянц.

В отношении других акционерных обществ, 100 процентов акций которых принадлежит мэрии Ярославля, решения продавать или нет, у городских властей также нет. Назывались АО «Волна» и АО «Вознесенский»

"АО «Вознесенский» у нас убыточное предприятие, но в его отношении хотелось бы сказать, что изначально в его ведение были отнесены активы, которые заведомо генерируют убытки — концертный зал, бассейн, дом дружбы «Пуатье». Тот же бассейн. Основное время абонируется школами, это муниципальный заказ по цене сильно ниже рыночной. Первый шаг — это повышение эффективности управления, сокращение управленческого аппарата и концентрирование управления однотипными предприятиями в рамках одной управляющей компании», — предполагает Александр Асриянц.

Кроме того, до 2021 года все муниципальные унитарные предприятия города должны быть акционированы. Исключение будет сделано для тех МУП, менять статус которых запрещает закон. В Ярославле это МУП «РиОГС».