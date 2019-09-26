Москва, 26 сентября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что его пытаются безосновательно дискредитировать. Об этом 26 сентября сообщает «Р-спорт».

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По словам Гануса, на него оказывается систематическое давление со стороны некоторых российских спортивных деятелей.

«Я готовлю детальное письмо в Международное антидопинговое агентство (WADA), в котором отражу в деталях системное давление на руководителя РУСАДА», — сказал Ганус.

Отмечается, что ранее Ганус в интервью изданию L’Equipe раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и заявил, что в Чувашии ряду спортсменов проводились запрещенные переливания крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре.

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