Париж, 26 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. 26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщило новостное агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление семьи политика. Ему было 86 лет.

Жак Ширак

Жак Ширак возглавлял Францию с мая 1995 года по май 2007-го — два президентских срока. До этого он был мэром Парижа, представлявшим собственную голлистскую партию «Объединение в поддержку республики». В 2002 году она была преобразована в «Союз за народное движение».